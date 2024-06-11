矢沢永吉 横顔シルエットビーチタオル、トリプル羽ロゴ(訳あり)出品 ...

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ご覧頂きありがとうございます♪レアな横顔シルエットは出品予定では無かったのですが、以前こちらで購入させて頂いた後に、同じ商品がタンスの中から出て来ましたものですから今回出品させて頂きました。古い商品ですので、それなりに経年劣化がございます！トリプル羽ロゴは写真では綺麗に写ってますが、色むらが相当ございます、裏側は黄ばみもございますので、USED扱いで宜しくお願い致します。以上写真にてご判断頂き、ご納得頂ける方のご購入宜しくお願い致します☆ご返品は致しかねますので、良くご判断頂いてのご購入を宜しくお願い致します☆