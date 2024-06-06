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- 【掛軸】〈仇英〉『人物図』（絹本肉筆）
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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...人物・肖像仇英（きゅうえい）画家？年～１５５２年 ※諸説あり明中期に蘇州で活躍した院体画（北宗画）の画家。字は実父、号は十洲、江蘇省太倉の人。周臣に画を学び、文徴明の紹介により、陳官家、項元のもとで作画に励んだ。項家で宋、元代の名画を見る機会を得て更に画芸が磨かれた。山水、人物、花鳥に長じ、沈周、文徴明、唐寅とともに明代四大家と称される。
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