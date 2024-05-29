不動産投資本　17冊セット　まとめ売り

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商品詳細
☆不動産投資本17冊セットです。一通りお読み頂き、ご自身に適した不動産の投資スタイルを見つけて下さい。これらの書籍を読めば、不動産投資のメリットやデメリットが分かりますよ。☆不動産投資する上で必要な要素である①不動産購入②銀行融資③改修（リフォーム）工事④空室対策⑤節税（税金）対策⑥不動産売却⑦キャッシュフローを効率良く学べます。○宜しくお願いします
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