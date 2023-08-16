にじさんじ EN Luxiem おひるねこフィギュア マスコット 10種セット③

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①にじさんじNIJISANJIENLuxiemおひるねこミニフィギュア5種セット②にじさんじNIJISANJIENLuxiemおひるねこマスコット全5種セット上記計10種セットです。新品未開封品、または未使用品です。プライズ景品ですので、完璧を求める方は購入をお控え下さい。梱包はフィギュアプチプチで巻き、マスコットは防水対策をし簡易包装をして、らくらくメルカリ便で発送予定です。即購入可、お値下げ不可です。また、にじさんじ関連商品を別出品しておりますので、併せてご検討下さい。↓#カフェラテ出品にじさんじよろしくお願い致します。マスコットぬいぐるみ寝そべりplushtoysフィギュアfigureNIJISANJIルカ・カネシロ LucaKaneshiroアイク・イーヴランド IkeEveland闇ノシュウ ShuYaminoヴォックス・アクマ VoxAkumaミスタ・リアス MystaRias人気タイトル···にじさんじグッズ種類···プライズ/一番くじ