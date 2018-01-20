Gibson USA レスポールスタジオ ピックアップ ハムバッカー

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1996～1997年頃に購入したGibsonUSAのレスポールスタジオに付いていた純正のピックアップです。使用開始1年弱で別のピックアップに付け替えたため、その後ずっと保管してありました。サイドを中心に細かなキズがありますので画像でご確認下さい。そのほかは目立ったキズなどはなく、比較的綺麗な見た目です。保存時は、換装したピックアップが入っていたプラスチックケースに入れてありましたので比較的良好な状態です。上記ご了承の上、ご購入お願いします。-----------------------------------------------------------------------------宅急便コンパクトにて発送-------------------------------発送の際には、キズが付かないように丁寧に梱包してお送りします。発送方法の変更、値引き交渉、バラ売りなど一切受け付けません。特記事項のない限りは「素人の長期自宅保管品」となります。画像にて状態をご確認ください。繊細な方、完璧さをお求めの方との取引はお受けできません。#ういんタイプ...レスポールタイプシリーズ...Gibsonアクセサリー・パーツ...ピックアップ