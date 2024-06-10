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黒ゆきこのフェアアイル・テキスト : fair lsle knitting
商品番号 M80241331190
商品名

黒ゆきこのフェアアイル・テキスト : fair lsle knitting
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「黒ゆきこのフェアアイル・テキスト:fairlsleknitting」黒ゆきこ定価:-自宅長期保管の中古品となります。年数の割には綺麗だと思いますが、開きぐせや角の小さな折れ等ございます。あくまで中古品ということでご納得いただける方のみご購入いただけますよう、お願いいたします。申し訳ありませんが、お値下げ交渉はご遠慮ください。#黒ゆきこ#黒_ゆきこ#本#生活／家事
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