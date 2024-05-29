クイーン・メアリー シーズン1・2[レンタル落ち] 全22巻セットr473

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クイーン・メアリーシーズン1・2[レンタル落ち]全22巻セットr473REIGNクイーン・メアリーシーズン1・21557年、スコットランド女王メアリー・ステュアートは、隣国フランスとの同盟を確かなものにするため、6歳の時に婚約したフランス王太子フランソワと久しぶりの再会を果たす。幼少期を一緒に過ごしたフランソワは懐かしい幼馴染であり、凛々しく成長した姿を見てメアリーは胸を高鳴らせるが…。実在したスコットランド女王の恋と運命をスタイリッシュに描く、ロイヤル・ロマンス。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【商品説明】◎こちらの商品はレンタル店で使用していた中古品となっております。ご注文の際はお間違えのないようにお願い致します。◎発送はディスクとジャケットのみの発送になります。◎ジャケット、ディスクにレンタル時のシール等が貼ってある場合がございます。◎ディスクは透明のビニールの袋にまとめて入っております。布織物のケースがご希望の場合は別料金となりますので事前のお問い合わせをお願い致します。◎併用販売をしておりますので在庫切れ、取寄せになる商品もございます※上記をご了承の上のご注文をお願い致します。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣#ブチコ#ブチコ海外ドラマ#ブチコレンタル落ちDVDね473-4