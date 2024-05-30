Gemini200 1/200 ルフトハンザ航空　A340-300　D-AIFD

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商品詳細
スケール...1/201本体は金属製です。アンテナ類が再現されております。ランディングギアは脱着式です。スタンドが付属します。本体は特に問題ない状態かと思いますが、見落としがありましたらご容赦ください。お送りする商品の現状優先でお願いします。外箱には多少の傷みがございます。配送中の衝撃により、パーツの外れ等がありました際には恐れ入りますが、ご購入者様で補修をお願いします。配送中の事故による補償をお求めの場合は配送業者等への連絡等に関しましてはこちらで状況が把握できませんので、購入者様の方でお手配をお願いします。中古に付き神経質な方はご遠慮ください。メーカー：GeminiJets品番：G2DLH817スケール：1/200機種：A340-300材質：ダイキャスト機体記号：D-AIFD#旅客機#エアバス#モデルプレーン #ルフトハンザ航空#Ａ３４０#飛行機#1／２００#Inflight#エアプレーン#ダイキャスト#模型#おもちゃ#プラモデル
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