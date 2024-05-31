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美しい 暮しの手帖 第一世紀 第一号から第十号 セット 帙入り
商品番号 J42720705548
商品名

美しい 暮しの手帖 第一世紀 第一号から第十号 セット 帙入り
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美しい暮しの手帖第一世紀第1号から第10号までのセットです。帙付き(箱)経年劣化のため、ヤケやシミ汚れや、破れなどございます。保存用の帙は内側に焼けやシミがあります。こちらは昭和23年の初版ではなく30年頃に出版されたものです。かなり古い本であり、自宅保管品であることをご理解いただき、どうぞ宜しくお願い致します。
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