美しい 暮しの手帖 第一世紀 第一号から第十号 セット 帙入り

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商品詳細
美しい暮しの手帖第一世紀第1号から第10号までのセットです。帙付き(箱)経年劣化のため、ヤケやシミ汚れや、破れなどございます。保存用の帙は内側に焼けやシミがあります。こちらは昭和23年の初版ではなく30年頃に出版されたものです。かなり古い本であり、自宅保管品であることをご理解いただき、どうぞ宜しくお願い致します。
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希少⭐︎美しい暮しの手帖 1世紀第1号〜10号 | www.csi.matera.it
暮しの手帖 第1世紀
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