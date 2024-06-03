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西垣匠 写真集 タワレコ限定特典トレカ付き
商品番号 M35323978764
商品名

西垣匠 写真集 タワレコ限定特典トレカ付き
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 1,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真集とタワレコ限定特典トレカのセットになりますタワレコ限定特典ポスカはついておりません。画像の写真集は開封済みのものになっておりますが、発送の際は未開封の写真集を発送致しますのでご安心ください。傷などはないと思いますが素人管理のため神経質な方は御遠慮くださいm(__)m即購入可折れ防水対策して発送
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