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PS2 テイルズオブジアビス　予約特典付　未開封
商品番号 A53228433648
商品名

PS2 テイルズオブジアビス　予約特典付　未開封
ブランド名 バンダイナムコエンターテインメント
特別価格 税込 3,041 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ＰS2版　テイルズオブジアビス　未開封です。予約特典マットには折り目がついています。（マット折り畳みで発送します。）状態に神経質な方は購入をお控え下さい。仕事の都合で発送完了まで4〜7日かかる場合がございます。#PS2#テイルズ#ゲーム#ロールプレイング#PlayStation2#PlayStation_2#バンダイナムコエンターテイメント
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