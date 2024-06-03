PS2 テイルズオブジアビス　予約特典付　未開封

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商品詳細
ＰS2版 テイルズオブジアビス 未開封です。予約特典マットには折り目がついています。（マット折り畳みで発送します。）状態に神経質な方は購入をお控え下さい。仕事の都合で発送完了まで4〜7日かかる場合がございます。#PS2#テイルズ#ゲーム#ロールプレイング#PlayStation2#PlayStation_2#バンダイナムコエンターテイメント
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