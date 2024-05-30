調律器付　大正琴　紅葉もみじ　鈴木製作所

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鈴木製作所 電気大正琴 紅葉 もみじ調律器付属【商品状態】◆目立ったキズ・汚れなく綺麗だと思います。調律の方は素人のため分かりかねますので付属の調律器にて調整お願いします。（画像追加ご希望でしたらお申し付け下さい）【付属品】◆本体、ケース、替えの弦、調律器 本体、調律器 各取説【発送方法】◆ケースをプチプチで包み、その上に伝票を貼り発送致します。※中古品のため神経質な方・完璧をお求めの方はご遠慮ください。また素人目線の確認のため、多少の見落としもあるかと思います。以上の事をご踏まえの上ご購入の程宜しくお願い致します。種類···その他アクセサリー・パーツ···弦#琴#楽器#和楽器#弦楽器