★美品★ ポケモンミニ ムチュール パープル 専用カートリッジ 2個付

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【商品名】ポケモンミニムチュールパープル専用カートリッジ2個付【型番】Pokemonminiポケモンミニ本体MIN-001(専用カートリッジ)ポケモンパーティミニポケモンピンボールミニ 【付属品】ポケモンミニ本体(MIN-001)/専用ソフト(ポケモンパーティーミニ、ポケモンピンボールミニ※別売り/取扱説明書【状態】別売りソフトセット！(ポケモンピンボールミニセット)/動作確認済/ほぼ使用感のない美品になります。この状態の物はほとんど出回っていないので非常にレアです！※あくまで中古品でございますので神経質な方は購入お控えください。※他サイトでも出品しております。他サイト購入された場合、その際は、申し訳ございませんが取引を削除させて頂きます。何卒よろしくお願いします。#HFD786