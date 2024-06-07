ゼノギアス　ミレニアムコレクション　ウォン・フェイフォンver

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スクウェアミレニアムコレクション ゼノギアスウォン・フェイフォンverソフトとフィギュアは未開封です。外箱の裏が印刷の剥がれが一部あります。日の当たらない場所で保管しておりました。素人保管の為経年劣化による擦れや傷等気になる方は購入をご遠慮下さい。⚠️7/24までに購入の場合は24時間以内に発送。25日以降の購入は発送が8月中旬になります。ゼノギアスミレニアムコレクションプレイステーション