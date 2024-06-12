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⭐️ホワイトタイプ⭐️ほぼキズ無し⭐️しっかりメンテナンス済⭐️プレステ2➕すぐ遊べる➕
商品番号 J85226276446
商品名

⭐️ホワイトタイプ⭐️ほぼキズ無し⭐️しっかりメンテナンス済⭐️プレステ2➕すぐ遊べる➕
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 2,338 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❇️しっかり⭐️メンテナンス済⭐️プレステ2再起動❇️　‼️期間限定企画‼️コントローラー２個付き‼️　　　　☆安心・丁寧を心がけています☆　　　　⭐️今がチャンス・セール開催中‼️　　　　　　　　⭐️即納〔1日以内の発送心がけています〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆#プレステ2　　　☆すぐ遊べるパック　　　☆到着後・数分でプレー出来ます！　　　☆セット内容は写真アップしてます！　　　　⭐️#akihouse2#ps2商品はこちら‼️☆☆☆一台一台写真アップしてます〔型番参考〕☆☆☆❇️1週間で数台しか仕上げられないので、　　　　　早い方優先で、販売させて頂きます❇️❇️メンテナンス内容はプロフィールをご覧ください❇️商品は慎重に丁寧に・洗浄・消毒・メンテナンス・作動確認してますが、万が一不具合等ありましたら・最後まで丁寧に対応致しますのでご安心ください⭐️よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/composite755954.html
http://narcologia.ru/goods/moisture694369.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador279806.html
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