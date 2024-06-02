世界標準MIT教科書 ストラング:線形代数イントロダクション ...

奈良先端科学技術大学院大学の入試の出題範囲に指定されている参考書です。試験でもこの参考書の中の章末問題から出題されるので、受験を考えていらっしゃる方はご購入を検討されてはいかがでしょうか。「世界標準MIT教科書ストラング:線形代数イントロダクション」松崎公紀/新妻弘/ギルバートストラング定価:￥8000#松崎公紀#松崎_公紀#新妻弘#新妻_弘#ギルバートストラング#ギルバート_ストラング#本#自然／数学「解析入門,原書第3版」サージ・ラング/松坂和夫/片山孝次定価:￥4700#サージ・ラング#松坂和夫#松坂_和夫#片山孝次#片山_孝次#本#自然／数学



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