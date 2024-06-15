十津川警部犯罪レポート 5 西村京太郎 その他 ミステリー各種 ...

●漫画コミック「十津川警部犯罪レポート5」2010年4月10日発行 初版原作：西村京太郎「あおぞら3号殺人事件」 作画：鳥羽笙子「午後の悪魔」 作画：小山田いく「十津川警部の孤独な捜査」「死が乗り入れて来る」 作画：宗美智子「野良猫殺人事件」「特別室の秘密」 作画：瀬畑純「快速列車「ムーンライト」の罠」 作画：大舞キリコ●漫画コミック「緒方克己 心霊事件簿 愛憎編」2004年6月7日発行 初版山本まゆり●漫画雑誌「MISTY10月増刊号 心霊事件簿DX」平成22年10月1日発行「幽玄界の走行」山本まゆり「死線」白井幸子「あの夏の海」紫垣まゆみ「通りゃんせ」日下部拓海「時を渡って」七色虹子「永遠の生命」井口かのん「追憶の影」「逃亡者」いしかわまみ「時を超えた告白花」瀬口恵子「紅い木偶呪」三原千恵利●漫画雑誌「サスペリアミステリー1/5増刊 ミステリーEXVOL.4」内田康夫旅情ミステリー特集号第3弾平成15年1月5日発行原作：内田康夫「浅見光彦シリーズ 琵琶湖周航殺人歌」 作画：時友美如「岡部和雄警部シリーズ 十三の墓標」 作画：鳥羽笙子「アリスの騎士」 作画：ひたか良◯特別付録「シーラカンス殺人事件」原作：内田康夫作画：秋乃茉莉ご覧いただきましてありがとうございます♪15年以上前のミステリー雑誌やコミックのセットです。内田康夫先生の浅見光彦シリーズや、西村京太郎先生の十津川警部シリーズなど、有名作品の漫画化もあります。今では入手が困難な超レアものです！絶版なのでこの機会に是非！15年以上前のものですが、あまり日焼けもなく何ら問題はありません。即購入可です。値下げ交渉は行っておりません。写真やヤケの追加は致しておりません。購入後、発送は2日以内には行いますので、発送の催促はご遠慮下さいませ。バラ売りご希望の方はご相談に応じます。#西村京太郎#内田康夫#秋乃茉莉#鳥羽笙子#小山田いく#宗美智子#瀬畑純#大舞キリコ#山本まゆり#三原千恵利#いしかわまみ#瀬口恵子#七色虹子#日下部拓海#紫垣まゆみ#井口かのん#白井幸子#時友美如#ひたか良#たまいまきこ#本#コミック／コミック



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