FUJITSU FM TOWNS MARTY エフエム タウンズ マーティ

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御覧頂き有難う御座います。◆FUJITSUFMTOWNSMARTYエフエムタウンズマーティかなり前に購入して一度もプレイせずに倉庫にしまっておりました。外箱の損傷はありますが、本体はいたって綺麗といえます。説明書等は紛失していました。画像が全てになります。あくまで素人保管ですので、上記記載をご理解頂ける方のみご購入願います。また、精密機械類の出品の為、ご購入後のクレームはお受けできませんのでご了承下さい。発送につきましては、箱内外に緩衝材（プチプチ）を使用し梱包した状態でお送り致します。