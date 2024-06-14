メタクエスト2　オキュラスクエスト2 128GB

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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます。メタクエスト2 オキュラスクエスト2 #OculusMETAQUEST2128GBMetaQuest2128GB【セット内容】・VRヘッドセット（初期化済み）・接頭部用のシリコン製カバー（VRヘッドセットに装着済み）・眼鏡スペーサー・Touchコントローラー2機（電池入り）・電源アダプター・充電ケーブル・Eliteストラップ使用期間は30分ほどです。1度使用した際に自分には合わなかったので売ることになりました。Amazonで購入した純正Eliteストラップもお付けいたします。状態は非常に綺麗ですが、素人目の確認となりますので神経質な方は購入をお控えください。トラブル回避のため、返品・交換・キャンセルは承ることが出来ません。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/composite862554.html
http://narcologia.ru/goods/tenet49963.html
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