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BTS Happy Every After のポストカードとトレカ（テテ）
商品番号 U49382037603
商品名

BTS Happy Every After のポストカードとトレカ（テテ）
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！！目立った傷や汚れはありませんが、素人が保管していた物なので神経質の方は御遠慮ください。箱やブックレット、DVDは付いてきません。画像のものが全てとなります。配送中の破損や傷につきましては責任を追うことが出来ませんので予めご了承ください。喫煙者はいません。メルカリ初心者なので発送などに手こずる場合があるので2~3日とさせて頂きます。値下げ交渉は出来ません。即購入○
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