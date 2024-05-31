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PS3ソフト「ラチェット＆クランク１＋２＋３」（新品未使用品）
商品番号 C38629540893
商品名

PS3ソフト「ラチェット＆クランク１＋２＋３」（新品未使用品）
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイステーション３用ソフト「ラチェット\u0026クランク1+2+3銀河★ゴージャスパック」です。新品未開封品となります。シュリンクビニールもかかったままです。商品の詳しい状態は写真から判断ください。プレイする時間がないのでお好きな方にお譲りします。この機会にぜひいかがでしょうか。(^^)
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