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FAMILY TABLES OF RACEHORSES 3冊セット
商品番号 D85562931579
商品名

FAMILY TABLES OF RACEHORSES 3冊セット
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FAMILYTABLESOFRACEHORSESVOL.Ⅳ【1】、【2】、INDEXの3冊セットです。表紙に少し傷がありますが気にならない程度かと思います。中はとても綺麗です。高級感がある本で、結構重たいです。今は販売されていないので貴重かと思います。馬主さんや馬好きな方いかがでしょうか？#サラブレッド#競馬#競走馬#FAMILYTABLESOFRACEHORSES#血統
http://narcologia.ru/goods/peroration374815.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild506552.html
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