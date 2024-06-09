FAMILY TABLES OF RACEHORSES 3冊セット

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商品詳細
FAMILYTABLESOFRACEHORSESVOL.Ⅳ【1】、【2】、INDEXの3冊セットです。表紙に少し傷がありますが気にならない程度かと思います。中はとても綺麗です。高級感がある本で、結構重たいです。今は販売されていないので貴重かと思います。馬主さんや馬好きな方いかがでしょうか？#サラブレッド#競馬#競走馬#FAMILYTABLESOFRACEHORSES#血統
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http://narcologia.ru/goods/stepchild506552.html
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