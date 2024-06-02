new Nintendo 3DS LL ・本体とACアダプター　動作OK

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細かな線傷や小さなぽつりと傷はございます。全体的には綺麗かと個人的には思いますが状態は画像をご覧頂きご納得頂きましてご検討宜しくお願い致します。○カラー・メタリックブラック○商品内容・本体・ACアダプター・タッチペン画像の物が全てです。