ファミコン　アバドックス

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商品詳細
手元の実機で動作確認済みですが、本体の相性もありますので動作の保証は出来ません。古いものですので、色褪せや擦り傷等あります。コレクション目的には向かないものもあります。ご理解頂ける方のみ購入下さい。
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