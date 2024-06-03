Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー

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商品詳細
約8年前に購入し、保存していたものです。動作確認済みです。画面に細かな傷等がございますが、プレイする時にはあまり害はありません。ずっとカバーをつけて利用していました。タッチペンはありません。付属品・Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー本 ・充電器（純正品）・microSDカード（4GB）初期化済中古品であるためご理解おねがいいたします。神経質な方は購入をお控え下さい。「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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http://narcologia.ru/goods/procurement266933.html
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