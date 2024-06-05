藤井風さん スウェットS ブルー

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※最後まで説明文をお読み頂きますようお願い致します。追加写真ご希望の方はコメントください。買えなかった方、必要な方にお譲りしたいと考えています。藤井風さんのLOVEALLARENATOURのグッズです。Sサイズ、ブルーです。新品の未使用品です。未開封のため検品はしておりませんのでご了承ください。このまま再利用の箱にお入れして送付致します。藤井風Iamyouスウェット新品未開封Sブルーカラー···ブルー袖丈···長袖