【美品】ニンテンドー3DS LL 本体 ホワイト 箱付き （匿名配送）

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商品詳細
✨10/22までの期間限定お値下げ中✨ご覧頂きありがとうございます。ニンテンドー3DSLL本体ホワイト箱付き※ARカードとSDカードは欠品です。右側面に小さな傷がありますが（画像7枚目）、他に目立つ傷はなく、箱、本体ともにきれいです。あくまで中古品ですので、ご理解のある方のみご検討をお願いします。
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