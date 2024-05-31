ゲームボーイライト2台(動作品、ゴールド、シルバー)+通信ケーブル+ソフト9個)

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商品詳細
本体(バックライトも。写真2,3枚目参照)、ソフト、通信ケーブル、全て動作確認済(R5.9.23)です。ソフトは以下の通り。・クォース※2個・サッカー・たまごっちオスっちとメスっち・ポケットモンスター金・アレイウェイ・スーパーマリオランド・役満・スペースインベーダー中古品、年代物であることに御理解いただき、すべてセットで購入いただける方いかがですか。
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