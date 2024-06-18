NEW ニンテンドー 3DS LL メタリックレッド　充電器付き

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【商品内容】・NEWニンテンドー3DSLLメタリックレッド(タッチペン付き)・4GBmicroSD・充電アダプター・外箱(内箱あり)・ARカード未開封・付属書(かんたんスタートガイド・取説・保証書)【商品状態】・3D機能○・ゲーム起動○(DS,3DSソフト起動確認)・ボタン潰れ○・画面やけ△(薄ら上画面の両サイドにやけが見られます。)・画面傷△(画面右上にドット欠けがあります。10枚目)・明るさ調整○・サウンド○・マイク○・タッチパネル○・ABYXボタン反応○・スティック反応○・十字キー反応○・LRボタン反応○・充電○・ネットワーク接続○・バッテリー持ち○その他本体の状態などは画像よりご確認下さい。【補足】ペット・タバコなし除菌シートで簡易清掃済み※ソフトはつきません。※中古品のため気にされる方や美品をお求めの方はご遠慮下さい。※値下げは徐々に行うため不可です。