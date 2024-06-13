2020年製 ニンテンドースイッチ 本体 Switch 本体 バッテリー強化版

☆送料無料、コメント不要、即購入OKです。◇商品◇2020年製ニンテンドースイッチ本体Switch本体バッテリー強化版〇動作確認/初期化/クリーニング→済み◇状態◇中古品表面・液晶部分は見る限りスレキズ等なく比較的キレイな状態かと思います。枠の部分も目立つキズやヨゴレ等なく比較的かと思います。裏面・軽いスレキズやテカリ等多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ等なくお使いいただくには問題ない状態です。◇内容◇・2020年製Switch本体のみ中古品なりの使用感ございますので、あくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします\u003c(__)\u003e#スイッチ#NintendoSwitch#スイッチ本体#Switch#Nintendo#ニンテンドー#ニンテンドースイッチ#19