クレイバースト　1box

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クレイバースト1boxカードショップにて購入しました。店員さんに目の前でシュリンクを剥がされましたが封入率は変わりません(o'ω'o)SR以上が必ず1枚以上出ると思われます！発送の際はきちんと梱包をしてパックのみ発送させて頂きますφ(。_。*)※箱も同封希望の方はコメントにてお願いします！ 解体して同封させて頂きます。 到着後そちらで組み立ててください(*゜ー゜)ーーーーーー検索ワードーーーーーーポケカ メザスタ まとめ バラ白銀のランス 漆黒のガイスト イーブイヒーローズ蒼空ストリーム 摩天パーフェクトフュージョンアーツ ブイマックスクライマックススターバース バトルリージョンタイムゲイザー スペースジャグラー ダークファンタズマ ロストアビス 白熱のアルカナ パラダイムトリガーブイスターユニバース スカーレットexバイオレットexトリプレットビートクレイバースト スノーハザード151黒炎の支配者 ポケモンセンターポケセン 缶バッジ タオル 靴下ぬいぐるみ マスコット ラバスト アクスタ クリアファイル 付箋コレクション Tシャツ ポケモンカードレイジングサーフ srsar