非売品　福島大学経済学会論部集　商学論集16冊　信陵論叢4冊

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商品詳細
全20冊。商学論集は1976年7月第45巻第1号から1980年第48巻第4号 信陵論叢は1976年5月の第18巻から1979年7月の第21号 写真のように表紙に強めの汚れがある物もあります。本文はダメージなく読めます。
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