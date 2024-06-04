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非売品　福島大学経済学会論部集　商学論集16冊　信陵論叢4冊
商品番号 V17972451300
商品名

非売品　福島大学経済学会論部集　商学論集16冊　信陵論叢4冊
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全20冊。商学論集は1976年7月第45巻第1号から1980年第48巻第4号　信陵論叢は1976年5月の第18巻から1979年7月の第21号　写真のように表紙に強めの汚れがある物もあります。本文はダメージなく読めます。
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