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ニンテンドー3DS LL ホワイト
商品番号 N58339333830
商品名

ニンテンドー3DS LL ホワイト
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます！ニンテンドーDSLLホワイトです。買ってすぐにケースを付けて使用していたので、本体に目立った傷はありません。動作確認済みです。※充電器は元々付属していません画面に黄ばみとうっすら白飛びのようなものがあります。(7枚目、8枚目参照)Rボタン付近にうっすらひび割れのようなものがあります。(9枚目参照)ご了承ください。使用していたケースもご希望であれば+500円でお付けします。「ニンテンドー3DSLLホワイト」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
http://narcologia.ru/goods/rouge614810.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric201145.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement853899.html
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