ニンテンドー3DS LL ホワイト

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商品詳細
閲覧ありがとうございます！ニンテンドーDSLLホワイトです。買ってすぐにケースを付けて使用していたので、本体に目立った傷はありません。動作確認済みです。※充電器は元々付属していません画面に黄ばみとうっすら白飛びのようなものがあります。(7枚目、8枚目参照)Rボタン付近にうっすらひび割れのようなものがあります。(9枚目参照)ご了承ください。使用していたケースもご希望であれば+500円でお付けします。「ニンテンドー3DSLLホワイト」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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