BALZAC/FC限定配布盤

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商品詳細
2021年のFC限定の【闇くじ】で総プレス25枚の全能盤です。CDを一度再生したのみの美品です。※小さいすれ、ケース仕様による初期スレ等はご了承ください。気になる方はご遠慮ください。即購入OKです。まとめてのご購入で送料分程度、お値引きします。ご質問等はお気軽にどうぞ。ZODIACTHEDERANGEDMADZOMBIES会場配布
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