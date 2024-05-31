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商品詳細
「闘魂倶楽部」定価:￥6300#ゲーム#スポーツ#ファミコン#Otherジャレコのプロレスゲームです。ニューファミコンで動作確認済みです。ソフトはシールの色褪せなどほとんどなく、良い状態です。説明書は右上角に折れがありますが、良い状態と言えると思います。箱は四角のミミが残っていますが、角に擦れがあったり、表面がめくれている部分があります。全体的に色褪せているようにも見えるので、あまり良い状態とは言えません。ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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