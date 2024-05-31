ぶっとびターナ大冒険　ジャンク扱い

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プロフィールをご確認下さい。以前動作確認しておりますが最近しておりませんのでジャンク扱いになります。古いものですし傷汚れあります。状態は写真にてご確認下さい。素人梱包配送になります。よろしくお願いします。