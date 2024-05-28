【14巻セット】Re:ゼロから始める異世界生活 10〜23

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Re:ゼロから始める異世界生活の10巻〜23巻のまとめ売りになります傷などは読んだ回数が一回程度のため目立ったものはなく、買ってからブックカバーを外していないので表紙の傷も軽微なものですコメント欄にて、質問承っております#長月達平#長月_達平#大塚真一郎#大塚_真一郎#本#日本文学／小説・物語#リゼロ #りぜろ#reゼロから始める異世界生活#Re:ゼロから始める異世界生活#ラノベ#BOOKS#まとめ売り