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商品詳細
「PlayStation®VitaFINALFANTASYX/X-2HDRemasterRESOLUTIONBOXPCHJ-10009」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥25780#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita2枚目にあるように、購入時からシリコン製のカバーを付けておりましたので、目立った傷等はありません。また、液晶面にも保護シートを貼っております。6枚目のソフトもお付けいたします。7,8枚目のハードカバーもお付けいたします。9枚目のメモリーカード8Gもお付けいたします。確認したところ、メモリーカードにP4GのDLデータが入っているようでゲームが起動できました。※あくまで起動が確認できたのみで最後まで進めることができるかは未確認です。※不要な場合は申し出ください。
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PlayStation Vita FINAL FANTASY X/X2 HD Remaster RESOLUTION BOX
PlayStation Vita FINAL FANTASY X/X2 HD Remaster RESOLUTION BOX
PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD… | labiela.com
PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) FINAL FANTASY X/X-2 ...
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster
PSVita: Final Fantasy X / X2 HD Hands On
PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD…-
PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD…-
PS Vita | Final Fantasy X-2 HD Remaster Gameplay | FFX & FFX-2 HD ...
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PlayStation Vita FINAL FANTASY X/X2 HD Remaster RESOLUTION BOX
PlayStation Vita FINAL FANTASY X/X2 HD Remaster RESOLUTION BOX
PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD… | labiela.com
PlayStation Vita (プレイステーション ヴィータ) FINAL FANTASY X/X-2 ...
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster
PSVita: Final Fantasy X / X2 HD Hands On
PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD…-
PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD…-
PS Vita | Final Fantasy X-2 HD Remaster Gameplay | FFX & FFX-2 HD ...
ファイナルファンタジー X/X-2 HD Remaster TWIN PACK - PSVita
PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD…-
Amazon | ファイナルファンタジー X-2 HD Remaster - PSVita | ゲーム ...
Amazon.co.jp: Final Fantasy X X-2 HD Remaster (輸入版:北米) - PS4 ...