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PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD…
商品番号 T99251666838
商品名

PlayStation®Vita FINAL FANTASY X/X-2 HD…
ブランド名 プレイステーションヴィータ
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「PlayStation®VitaFINALFANTASYX/X-2HDRemasterRESOLUTIONBOXPCHJ-10009」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥25780#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita2枚目にあるように、購入時からシリコン製のカバーを付けておりましたので、目立った傷等はありません。また、液晶面にも保護シートを貼っております。6枚目のソフトもお付けいたします。7,8枚目のハードカバーもお付けいたします。9枚目のメモリーカード8Gもお付けいたします。確認したところ、メモリーカードにP4GのDLデータが入っているようでゲームが起動できました。※あくまで起動が確認できたのみで最後まで進めることができるかは未確認です。※不要な場合は申し出ください。
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