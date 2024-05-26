謎の推背図大予言 中国最大の予言書が示す戦慄の近未来

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古代中国の大予言書「推背図」開封 (超知ライブラリー) 古代中国の大予言書「推背図」開封 (超知ライブラリー)



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推背図・大予言 : 中国に残された最大の謎(鮑黎明 著) / 古本、中古本 ... 推背図・大予言 : 中国に残された最大の謎(鮑黎明 著) / 古本、中古本 ...



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「謎の推背図大予言中国最大の予言書が示す戦慄の近未来」鮑黎明定価:￥1300#鮑黎明#本#心理学／心理学唐代以降の歴代皇帝が固く封印してきた本書は、恐るべきことに歴史上のあらゆる重大事件を予言していた。そして今、開封された「推背図」が示す戦慄の近未来。はたして人類は。後側の見返しの上部角に折れが有り。他は概ね綺麗です。