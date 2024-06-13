Nintendo ゲームキューブ　オレンジ　任天堂　ソフト付き　箱あり

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四角いボディがチャームポイントの「ニンテンドーゲームキューブ」は ... 四角いボディがチャームポイントの「ニンテンドーゲームキューブ」は ...



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2023年最新】ゲームキューブACアダプターの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ゲームキューブACアダプターの人気アイテム - メルカリ

ご覧頂きありがとうございます。ニンテンドーゲームキューブ オレンジすぐ遊べるセットを出品致します。【出品内容】・箱・ゲームキューブ本体・コントローラー×1(オレンジ)・ACアダプター・AVケーブル・あつまれどうぶつの森・メモリーカード＊説明書なし【状態】動作確認済み。本体、コントローラーは細かな擦れ傷等は御座いますが大きく目立つ傷や汚れは無く写真の通りです。ソフトの読み込みも確認しましたが正常に読み込みプレイ出来ました。コントローラーは細かく確認は出来ていませんがスティックも普通に使えました。古いゲーム機ですので完璧を求める方はご遠慮ください。コメント無し即購入大歓迎です。#ニンテンドー#任天堂#Nintendo#ニンテンドーゲームキューブ#任天堂ゲームキューブ#Nintendoゲームキューブ#オレンジブランド：任天堂