【箱付】薄型PS2本体(黒)＋PSクロノクロス(メモカ付)

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PlayStation2 - 【ジャンク品】薄型PS2本体 SCPH-70000 ブラックの通販 ...

薄型PS2本体[SCPH-70000CB](箱付)とPS「クロノ・クロス」のセット商品です。【商品内容】※箱・緩衝材あり・PS2本体（チャコール・ブラック）・PS2コントローラ（純正）・電源コード＆AVケーブル（純正）・PSソフト「クロノ・クロス」(帯あり)・PS用メモリーカード（純正）上記はすべて動作確認済になります。【付属ソフトについて】「クロノ・クロス」など一部のソフトはSCPH-75000以降のPS2では不具合があり、本作を不具合なしでプレイできる薄型PS2はこのSCPH-70000のみとなります。【PS2本体詳細】分解歴なしディスク読込→問題なし・PS1CD(黒)OK・PS2CD(青)OK・PS21層DVD(銀)OK・PS22層DVD(金)OK・音楽CD(銀)OK・映像DVD(銀)OKバラ売り不可。即購入OK。価格交渉はご遠慮願います。個人保管に理解のある方のみ購入ください。防水対策をして発送します。ゲーム関連、多数出品中です#GAMEyuki#ゲーム#本体#ゲーム本体#ゲーム機#PlayStation2#PlayStation2#PS2#PlayStation#PlayStation#PS#プレイステーション2#プレステ2#プレイステーション#プレステ#ソニー#クロノ・クロス#クロノクロス#スクエニ#スクウェアエニックス#スクウェア#RPG