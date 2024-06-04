ニンテンドー 3DS　本体

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Nintendoニンテンドー3DSカラー 赤#任天堂#Nintendo10年以上前に購入致しました中古品としてご理解願います〇注意スライドパッドのカバーがありませんなくても操作はできますがあった方が操作はしやすいと思います上下画面、保護シールを貼ってます指紋汚れなど、気になる方はご遠慮願いますご了承の上、よろしくお願い致します〇内容ニンテンドー3DS 本体(本体カバー付き)タッチペン充電器