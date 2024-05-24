Billlie withmuu MDキーリング トレカ ハルナ

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BillliewithmuuofficialMDマスコットキーリングNovemBerと付属トレカハルナです。トレカは未開封、マスコットは一度開封したのち暗所にて保管しておりましたので目立った汚れ等はございません。即購入〇事前に確認はしておりますが、スレや初期傷等見られる場合がございます。ご了承頂ける方のみ購入をお願い致します。通常スリーブ＋硬質ケース(厚紙補強)＋防水対策での梱包とさせて頂きます。その他ご要望がある場合は事前にお伝えくださいませ。他の商品と併せての買取で気持ちお値引させて頂きますので、コメントをお願い致します。設定価格の低い商品に関しましてはお値引が難しい場合もございますのでご了承ください。