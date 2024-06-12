【動作確認済】ニンテンドー６４　本体　クリアレッド　ソフト　セット

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商品詳細
ニンテンドー６４本体です。動作確認済です。本体、コントローラー２個、ACアダプター、映像出力ケーブル、ソフト３本が付属します。写真のものが全てです。また、中古であることをご理解のうえでご購入くださいNintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64ゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#ニンテンドウ６４#ニンテンドー#nintendo64Nintendo旧世代ゲーム機本体NINTENDO64クリアレッドゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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