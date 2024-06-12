SixTONES 素顔4

ジャニーズJr./素顔4アイランドストア受注生産品SixTONES盤予備として購入していた分なので、新品、未開封、未視聴品となります。(開けていないため確認はできないのですが、同時期に購入したものにはポストカードは付いておりました)アイランドストアで購入した正規品です。ご希望の場合お時間指定していただいた上購入履歴のスクショを添付することも可能また別角度からのお写真を追加することも可(すり替えを防ぐため、返品対応は行えません気になる点がございましたらお気軽にコメントをお願い致します！



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