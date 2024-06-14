英語絵本セット hello baby , hat ,他 子どもへの読み聞かせに

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英語の絵本、6冊セットです。読み聞かせに最適とのことで購入しましたが、我が家はほぼ読まずに終わってしまったので出品します。カバーはありませんが、読んでないので中はキレイです。長く自宅保管していましたので、経年劣化等ご理解いただけるかたにお願いします。円安なこともあり、日本円で1万円は超えると思いますが、定価を覚えてないので定かではありません、ご容赦ください。簡易包装で発送します。