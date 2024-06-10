ニンテンド-DS LITE ジェットブラック

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商品詳細
NintendoNINTENDODSニンテンド-DSLITEジェットブラック検品したところ、本体上部に少し擦れ傷がある以外はほとんど使用感のない非常に綺麗な状態です。箱、説明書、タッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。color:BLACKゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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