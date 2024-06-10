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ニンテンド-DS LITE ジェットブラック
商品番号 K75163890748
商品名

ニンテンド-DS LITE ジェットブラック
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNINTENDODSニンテンド-DSLITEジェットブラック検品したところ、本体上部に少し擦れ傷がある以外はほとんど使用感のない非常に綺麗な状態です。箱、説明書、タッチペン、充電器が付属しています。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。color:BLACKゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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