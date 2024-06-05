

甲斐荘楠音の画集(展覧会図録)+新聞記事など - 趣味/スポーツ/実用 甲斐荘楠音の画集(展覧会図録)+新聞記事など - 趣味/スポーツ/実用



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甲斐荘楠音の全貌」 | 青い日記帳 甲斐荘楠音の全貌」 | 青い日記帳



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開館60周年記念甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性 ... 開館60周年記念甲斐荘楠音の全貌―絵画、演劇、映画を越境する個性 ...



甲斐荘楠音の全貌」展と東京ステーションギャラリーが素晴らしかった ... 甲斐荘楠音の全貌」展と東京ステーションギャラリーが素晴らしかった ...



⾐裳から⾒る「甲斐荘楠⾳」｜井野敬裕 ⾐裳から⾒る「甲斐荘楠⾳」｜井野敬裕



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甲斐庄楠音、ではない「甲斐荘楠音」展 - 第二遊歩道ノート 甲斐庄楠音、ではない「甲斐荘楠音」展 - 第二遊歩道ノート



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平成9年に開催された甲斐荘楠音展の図録(正誤訂正手書き有り)、当時の新聞記事、ギャラリートークの資料コピーなどです。今年(2023年)開催の京都会場のチラシ２種類などもお付けします。今年 京都、東京で開催された衣装展示が多い展覧会よりも絵画資料が多かった展覧会の図録です。二冊持っていますので一冊手放します。22×29×1.5cmカラー作品18～98ベージ素描作品100～120ベージ解説、系譜、モデル紹介など123～167ベージ古書ということにご理解下さる方、宜しくお願い申し上げます。