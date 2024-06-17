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NINTENDO SWITCH LITE　任天堂スイッチライト本体箱付き
商品番号 V47012197536
商品名

NINTENDO SWITCH LITE　任天堂スイッチライト本体箱付き
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo2021年5月に購入しまして、スイッチ本体を購入したのでお売りします！マイクロSDはついおりません！初期化済み！セーフティガードなし！充電器付き！おまけで本体ハードケース（グレー色）と持ち運びのハードケース（黄色）をお付け致します！発送は本体を持ち運び用ハードケース（黄色の写真の物）にお入れしてダンボールに入れて発送致します！中古品ですので、神経質な方はご購入をご遠慮下さいませ！
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