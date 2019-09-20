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商品詳細
15巻セットです。すべて帯およびカバー付きです。目立つ汚れや傷、折れはありません。一度読んだだけなので美品だと思います。小口や天地の写真でご判断ください。「十二国記」小野不由美#小野不由美#小野_不由美#本#日本文学／小説・物語
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